Reuters: Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Два неназванных дипломатических источника агентства Reuters утверждают, что правительство Франции решило не приглашать Россию на церемонию памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Ранее La Mission Libration, которая занимается организацией мероприятия, утверждала, что РФ получит официальное приглашение. Торжественная церемония пройдет 6 июня.

По словам одного из собеседников Reuters, российские делегации больше не получают приглашения на те мероприятия, в которых будут участвовать президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

В апреле радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщала, что Россия получит приглашение на церемонию. Однако, утверждали собеседники радиостанции, приглашение не будет распространяться на президента Владимира Путина из-за спецоперации на Украине. Господин Путин присутствовал на 70-летней годовщине высадки в 2014 году.

Как сообщала организация La Mission Libration, Россию пригласят, чтобы почтить память жертв советского народа и его вклада в победу во Второй мировой войне. 16 мая МИД РФ сообщил, что приглашение Россия так пока и не получила.

В 2023 году президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Владимир Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Однако условием для этого французский президент назвал мирные переговоры между Россией и Украиной.

Евгений Белоусов