«Норникель» представил обзор рынка металлов

Российская горно-металлургическая компания «Норникель» (MOEX: GMKN) подготовила обзор рынков никеля, меди и металлов платиновой группы. В отчете снижена оценка профицита никеля, прогнозируется рост потребления меди и ее дефицит на рынке, сохранение спроса на палладий и родий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Потребление меди в 2024 году увеличится до 26,2 млн т (+3%), считает «Норникель». В частности, спрос поднимется в Индии и Китае. Компания изменила прошлую оценку дефицита рынка меди в 2024 году с 0,1 млн т до 0,2 млн т, подчеркнув сохранение дефицита в 2025 году.

«Важно отметить, что в будущем без разработки новых месторождений в долгосрочной перспективе возникнет существенный дефицит рынка»,— говорится в обзоре про рынок меди. Компания отмечает, что, несмотря на рост цен на металл, производителям невыгодно инвестировать в разработку новых рудников. Повышенный спрос объясняется «зеленой» экономикой: строительством зарядной инфраструктуры и распределительных электрических сетей.

Оценка профицита рынка никеля снизилась почти вдвое по сравнению с прошлым обзором — с более чем 190 тыс. т. до около 100 тыс. т. Это связано с замедлением индонезийских проектов и ростом потребления никеля. Такой же уровень профицита ожидается в 2025 году. По итогам 2023 года на рынке никеля наблюдался профицит в 164 тыс. т.

В отчете «Норникеля» отмечается, что спрос на палладий предположительно останется неизменным благодаря гибридным моделям электромобилей и EREV (электромобилям с увеличенным запасом хода), которые работают на бензине. Оценка дефицита палладия на 2024 год увеличилась с 0,4 млн унций, до 0,9 млн унций, в 2025 году дефицит составит 0,3 млн унций. Рынки платины и родия будут сбалансированными, говорится в обзоре.

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Айтан Мамедова