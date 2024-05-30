«Аэрофлот» отчитался о прибыли за первый квартал, после убытка в прошлом году

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года по МСФО. Группа «Аэрофлот» получила 1,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка 46,5 млрд руб. за такой же период годом раннее, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Скорректированная прибыль достигла 6,5 млрд руб. против убытка 12,9 млрд руб. Выручка выросла на 54.3%, достигнув 173,5 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 96% — до 59,4 млрд руб. с 30,3 млрд руб. Чистый долг группы «Аэрофлот» на момент конца квартала увеличился на 0,2% по сравнению с результатами конца 2023 года.

В сообщении отмечается, что динамика доходов позволила обслуживать растущие затраты на авиакеросин, расходы на техобслуживание воздушных судов, а также другие растущие затраты, на которые оказывают воздействие инфляционные факторы.

Согласно финансовой отчетности по РСБУ, чистый убыток ПАО «Аэрофлот» в первом квартале 2024 года сократился в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,9 млрд руб. против 33,682 млрд руб. годом ранее. Это минимальный показатель за последние пять лет, уточнили в компании.

О том, как урегулирование по западным самолетам сократило убыток «Аэрофлота», читайте в публикации «Ъ» «''Аэрофлоту'' помогла заграница».

Ольга Семеновых