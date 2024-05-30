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Коммерсантъ FM
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Кремль не ожидает срыва турсезона на юге России из-за атак ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не видят рисков снижения туристического потока на юг России на фоне последних атак со стороны Украины. В мае участились обстрелы объектов в Краснодарском крае.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, туристический поток весьма высокий, он и в целом круглогодично достаточно высокий. Поэтому мы такой опасности не видим»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Последний раз о попытке атаки БПЛА в Краснодарском крае Минобороны РФ сообщало сегодня, 30 мая, утром. По данным оперштаба региона, в Темрюкском районе обломки беспилотника повредили трансформаторную подстанцию. 27 мая над Краснодарским краем сбили четыре БПЛА, 19 мая — 57. Шесть из них упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, работа завода была приостановлена.

Об атаках на российские регионы — в материале «Ъ» «Украинская сотня налетела на Россию».

Лусине Баласян

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