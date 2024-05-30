Президент Эстонии подписал закон о передаче российских активов Украине

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволяет использовать замороженные российские активы для компенсации причиненного Украине ущерба. По оценкам эстонских властей, речь идет о сумме €40 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алар Карис

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Алар Карис

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены. Следовательно, того, что активы были заморожены из-за международных санкций, недостаточно, чтобы распорядиться имуществом»,— заявил эстонский президент, его слова приводит портал ERR. Господин Карис уточнил, что закон следует трактовать таким образом, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в конфликт на Украине.

Ранее, 15 мая, рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии принял закон, разрешающий использовать активы частных лиц и компаний России, замороженные в республике. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС об изъятии российских замороженных доходов нарушает правила и нормы международной финансово-экономической системы. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ответить на этот закон «точечными ракетными ударами» по Эстонии. Министр финансов России Антон Силуанов напомнил о зеркальном ответе на решение Запада использовать замороженные активы.

После ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили примерно $280 млрд активов Банка России в виде денежных средств и ценных бумаг.

О том, может ли Москва оспорить передачу прибыли от заблокированных средств, читайте в материале «Ъ FM» «Изъятие начинается с доходов».

Ольга Семеновых