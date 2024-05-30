Финансовые результаты «Транснефти» за первый квартал превзошли прогнозы рынка

Чистая прибыль российской нефтепроводной компании «Транснефть» в первом квартале 2024 года выросла на 4,8%. Результат превзошел ожидания рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 2024 году чистая прибыль первого квартала составила 95,757 млрд руб., в 2023 году — 91,412 млрд руб., указано в промежуточном отчете компании о прибыли и убытке и прочем совокупном достатке. Выручка «Транснефти» увеличилась на 17,5%. В 2024 году она составила 369,059 млрд руб., в 2023 году — 314,176 млрд руб.

Ожидания рынка были намного ниже. Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», среднерыночный прогноз чистой прибыли сошелся на уровне 80 млрд руб. Консенсус выручки составлял 359 млрд руб.

Прошлогодние результаты компании были рекордными. Чистая прибыль «Транснефти» выросла в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). За 2023 год чистая прибыль составила 187,038 млрд руб. По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) прирост чистой прибыли составил 21%, она достигла рекордных 306,6 млрд руб.

Отметим, что в январе 2023 года компания повысила тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 7,2%.

Айтан Мамедова