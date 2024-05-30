ФАС выявила картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах

Несколько продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По данным ФАС, предприниматели в чате в мессенджере договаривались о синхронном поднятии цен и обсуждали «применение санкций» к тем, кто не поддержал сговор.

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Продавцы реализовывали схему с октября 2023 по февраль 2024 года. «В частности, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу»,— говорится в сообщении ФАС (есть в распоряжении «Ъ»).

Тем самым предприниматели ограничивали конкурентов. Помимо этого они «искусственно занижали» рейтинги других продавцов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов. ФАС сравнила цены на беспроводные наушники на онлайн-платформах и возбудило дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины участникам соглашения грозит штраф до 15% годовой выручки.

В мае ФАС предложила запустить государственную информсистему «Антикартель». Система будет интегрирована с базами данных ведомств и юрлиц и в ежедневном режиме анализировать соглашения на предмет возможных нарушений. По оценкам ФАС, картели на торгах составляют до 90% всех уголовных дел, возбуждаемых из-за сговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Картель автоматом».

Лусине Баласян