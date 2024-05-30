Арестованы руководители оператора водоснабжения Дагестана

Советский районный суд Махачкалы постановил заключить под стражу гендиректора АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и отведения» Магомедгаджи Шапиева и двух его подчиненных — исполнительного директора Гамида Габибова (на момент совершения преступления он занимал должность начальника абонентского отдела) и техника абонентского отдела Байтулу Мугалова. Они обвиняются в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и отведения» Магомедгаджи Шапиев

Фото: Eord Гендиректор АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и отведения» Магомедгаджи Шапиев

Фото: Eord

Срок ареста составит два месяца, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Как сообщал «Ъ», Магомедгаджи Шапиев, Гамид Габибов и Байтула Мугалов получили от директора управляющих компаний взятку в размере 1,25 млн руб. Они должны были закрыть глаза на нарушения в сфере водоснабжения и водоотведения и скорректировать приборы учета холодного водоснабжения.

Позднее они получили от того же директора 200 тыс. руб.— часть от взятки в размере более 790 тыс. руб. за присоединение многоквартирных жилых домов к централизованным системам водоотведения.

Юлия Рыбина, Махачкала