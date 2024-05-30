В Липецке продлили конкурсное производство «Благоустройства и озеленения»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего местного ООО «Благоустройство и озеленение» — Светланы Масловой — о продлении конкурсного производства должника. Рассмотрение отчета о результатах процедуры назначено на 21 августа 2024 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ходатайство было подано в связи с тем, что еще не завершено формирование конкурсной массы и не завершены расчеты с кредиторами. На сегодня в реестр требований включены 6 млн руб.

В декабре 2022 года «Благоустройство и озеленение» обратилось в суд с заявлением о самобанкротстве. В иске указывалось, что у компании есть долги по заработной плате и выплате выходных пособий работникам, а также по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет, однако нет возможности удовлетворить требования кредиторов.

В июле 2023 года в компании ввели наблюдение, временным управляющим утвердили Светлану Маслову. В ноябре общество признали банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Благоустройство и озеленение» было зарегистрировано в липецком Данкове в октябре 2015 года для чистки и уборки прочей, не включенной в другие группировки. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Учредитель — Александр Ананьев, он же руководил компанией до начала процедуры банкротства. 2023 год общество отработало с нулевой выручкой и чистым убытком в 1,9 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 23 млн руб. и 2,6 млн руб. С ноября 2015 года «Благоустройство и озеленение» 66 госконтрактов на 198,4 млн руб. в сумме.

Алина Морозова

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