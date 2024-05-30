Трубная металлургическая компания разместит на Мосбирже 2% акций в рамках SPO

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о запуске вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже (MOEX: MOEX), сообщили в пресс-службе компании. Основной акционер компании — ООО «ТМК Стил Холдинг» — предложит около 2% от общего числа обыкновенных акций.

В сообщении говорится, что сбор заявок на участие в SPO пройдет с 30 мая по 3 июня включительно. Окончательная цена одной акции по SPO будет установлена не позднее 4 июня. Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Покупатели акций ТМК получат дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на одну акцию. Схема проведения SPO будет аналогична схеме, которая была реализована при предыдущем SPO осенью 2023 года, уточнили в пресс-службе.

«Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании»,— отмечается в сообщении. Средства, привлеченные от SPO, за исключением расходов на организацию предложения, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании.

24 мая акционеры ТМК одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 9,51 руб. на одну акцию. Такую же сумму совет директоров рекомендовал установить в апреле. Всего для выплаты дивидендов ТМК направит 10 млрд руб.

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