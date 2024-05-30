Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трубная металлургическая компания разместит на Мосбирже 2% акций в рамках SPO

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о запуске вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже (MOEX: MOEX), сообщили в пресс-службе компании. Основной акционер компании — ООО «ТМК Стил Холдинг» — предложит около 2% от общего числа обыкновенных акций.

В сообщении говорится, что сбор заявок на участие в SPO пройдет с 30 мая по 3 июня включительно. Окончательная цена одной акции по SPO будет установлена не позднее 4 июня. Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Покупатели акций ТМК получат дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на одну акцию. Схема проведения SPO будет аналогична схеме, которая была реализована при предыдущем SPO осенью 2023 года, уточнили в пресс-службе.

«Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании»,— отмечается в сообщении. Средства, привлеченные от SPO, за исключением расходов на организацию предложения, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании.

24 мая акционеры ТМК одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 9,51 руб. на одну акцию. Такую же сумму совет директоров рекомендовал установить в апреле. Всего для выплаты дивидендов ТМК направит 10 млрд руб.

Об IPO и SPO российских компаний — в материале «Ъ» «Эмитенты разогревают котировки».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...