США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о президенте Ирана

США не будут присутствовать на церемонии Генассамблеи ООН в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси, сообщил источник Reuters. Официально о бойкоте не сообщалось.

Состоящая из 193 стран Генассамблея ООН традиционно собирается отдать дань уважения любому мировому лидеру, который на момент смерти оставался действующим главой государства. На церемонии будут произнесены речи, посвященные погибшему.

«Мы не будем посещать это мероприятие ни в каком качестве»,— сказал источник Reuters. «ООН должна быть на стороне народа Ирана, а не увековечивать память его угнетателя на протяжении десятилетий»,— добавил он. Собеседник агентства также обвинил господина Раиси в причастности к «многочисленным чудовищным нарушениям прав человека, включая внесудебные казни тысяч политических заключенных в 1988 году».

Представители стран, входящих в Совет Безопасности ООН, на заседании 20 мая вставали, чтобы почтить память погибшего. Как пишет Reuters, заместитель постпреда США Роберт Вуд «неохотно встал вместе со своими 14 коллегами». США выражали официальные соболезнования в связи со смертью президента Ирана. Однако официальный представитель Белого дома Джон Кирби при этом на брифинге назвал Эбрахима Раиси «человеком, на чьих руках было много крови». Некоторые республиканцы критиковали администрацию Джо Байдена за соболезнования.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая. Вместе с президентом на борту вертолета находилась делегация чиновников, в том числе глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан. Все они погибли. В качестве основной версии крушения борта рассматриваются погодные условия.

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Леонид Уварчев