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Член ОНК: напавшие на «Крокус» даже при пожизненном сроке не смогут выплатить компенсации

ОНК: напавшие на «Крокус» даже при пожизненном сроке не выплатят компенсации

Трудовая деятельность в исправительных колониях в РФ является обязательной, но в действительности работает только треть заключенных, и «на выходе» они получают «скромную сумму», рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев. По его мнению, обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» даже при пожизненном заключении не смогут выплатить компенсации.

Господин Мальцев объяснил «РИА Новости», что в действительности работа есть только у трети заключенных из-за «необходимости соблюдения режима, нехватки кадров, необходимости обучения осужденных» и из-за числа заказов. Их зарплата, которая не может быть ниже МРОТ, зависит от квалификации, возможностей, наличия заказов. Из дохода удерживается часть средств на содержание в исправительном учреждении и подоходных налог. Остальная часть может быть взыскана в счет компенсации пострадавшим.

Член ОНК рассказал, что, если обвиняемые будут приговорены к пожизненному сроку, они должны будут работать и выплачивать компенсации потерпевшим. «Но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой»,— сказал господин Мальцев.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Суд арестовал четверых предполагаемых исполнителей: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидини Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Позднее также были арестованы предполагаемые пособники нападавших.

О расследовании теракта — в материале «Ъ» «Террористов собирают по стройкам».

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