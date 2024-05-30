Ректора СПбГУ наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин присудил ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В тексте указа говорится, что господин Кропачев удостоен такой награды за большие заслуги в научной и педагогической деятельности, в подготовке специалистов высокой квалификации и за добросовестную работу на протяжении многих лет.

Президентский указ также ввел награду для начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Аналогичной наградой отмечена работа первого заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга Михаила Петрова и главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Капитонова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Путин наградил орденами актера Федорцова и гендиректора молокозавода в Ленобласти.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте