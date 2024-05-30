Лавров назвал поставки Украине F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что истребители F-16 долгое время использовались НАТО в качестве средства доставки в рамках совместных ядерных миссий. В связи с этим, по словам министра, поставки истребителей Украине Россия будет рассматривать как «преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере».

«Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все»,— сказал господин Лавров «РИА Новости». Он добавил, что поставки истребителей не изменят ситуацию в зоне боевых действий. «Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину»,— заявил глава российского МИДа.

F-16 — американский истребитель четвертого поколения, который может доставлять тактические ядерные боеприпасы, оказывать огневую поддержку, осуществлять перехват и авиаразведку. Украина должна получить более 60 F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. Первые поставки ожидаются летом. 24 мая первая партия украинских пилотов закончила обучение управлению F-16 в США.

Об особенностях истребителей F-16 — в материале «Ъ».