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Коммерсантъ FM
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Крупный пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализован

МЧС РФ объявило о локализации пожара в производственно-складском здании на востоке Москвы. Ранее площадь пожара оценивалась в 4 тыс. кв. м.

Московское управление МЧС сообщило о пожаре на Мартеновской улице в 5:28. МЧС РФ объявило о локализации возгорания в 7:50. Изначально площадь пожара оценивалась в 2 тыс. кв. м, но позднее она увеличилась до 4 тыс. кв. м. Площадь возгорания на момент локализации не уточнялась.

Пожар тушат 120 человек и 40 единиц техники. Привлечены два вертолета, они сбросили не меньше 200 т воды. По информации ТАСС, произошло обрушение на площади 1,5 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщалось.

Леонид Уварчев

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