Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 мая

11:22. ВСУ несколько раз обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области дронами-камикадзе. В результате детонации одного из взрывных устройств пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:02. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 10:30 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

10:55. ВСУ дважды атаковали автозаправочную станцию в селе Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате падения одного из них со взрывом пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:23. СКР будет расследовать обстрелы Белгородской области 29 мая, при которых пострадали мирные жители. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления. Об этом сообщили в ведомстве.

10:10. 250 детей из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов приехали в лагерь «Артек» в Крыму. «Это те дети, которые сейчас живут в приграничье, это дети, которые страдают от ежедневных обстрелов, от угрозы, которую несут вооруженные силы Украины здоровью и жизни»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

09:13. Глава Орловского округа Орловской области Роман Жуков лично доставил посылку в зону специальной военной операции. В груз вошли детектор FPV-дронов «Амулет», ноутбук, принтер и АКБ, материалы для обустройства позиций (утеплитель, подложка, пленка, пиломатериалы), запасные части на «КамАЗ» и джипы (колеса и тент, клиновые ремни), инструменты (бензопилы с комплектующими, монтировки), крепеж (гвозди разных видов, строительные скобы, саморезы), плитки для газовых баллонов, одежда, предметы личной гигиены, 200-литровые железные бочки и куб для воды, питьевая вода и продукты. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

02:33. Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично без света остались жители сел Дорогощь и Смородино. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.