Суд арестовал двоих поджигателей покрышек, подозреваемых в покушении на убийство

Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Владислава Донскова и Тимофея Гайдукова, задержанных за попытку поджечь автомобильную покрышку у двери квартиры в доме на улице Кржижановского — их подозревают в покушении на убийство, сообщила объединенная пресс-служба судов Петурбурга.

Оба пробудут под стражей до 26 июля. В их отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, господа Гайдуков и Донсков 26 мая около 4 часов утра оказались на лестничной площадке 9 этажа в доме 7 по улице Кржижановского. Они положили рядом с дверью в одну квартир автомобильную покрышку, облили ее горючей жидкостью и пытались поджечь. Шина не загорелась, и после этого фигуранты дела скрылись. Следствие полагает, что у них был умысел на причинение смерти находившейся за дверью госпожи Л. и других жильцов дома. 27 мая господ Гайдукова и Донскова задержали.

В начале февраля в ГСУ Следственного комитета по Петербургу сообщили, что в Петербурге и Ленобласти с декабря по февраль были задержаны и заключены под стражу 18 человек, которых подозревают в попытках устроить пожары в жилых домах путем поджога автомобильных покрышек. По одной из версий, поджоги связаны с конфликтом между украинским блогером Анатолием Шарием и его бывшим деловым партнером Петром Луневым, родственники которого живут в Петербурге. Задержанные поджигали покрышки за вознаграждение, которое им предлагали анонимные заказчики через интернет.

Один из таких пожаров, устроенный в парадной дома 237 на Лиговском проспекте, унес жизнь петербуржца. Двое поджигателей были задержаны на следующий день, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. За поджог им заплатили 60 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из крипты разгорелось пламя».

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