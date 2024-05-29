Карта военной операции на 29 мая 2024 года
Российские подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Харьковской области. 29 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны. Его советник Ян Гагин отметил, что ВСУ перебросили личный состав и технику на Харьковское направление с Донецкого. По данным Минобороны РФ, за сутки было отражено 13 контратак ВСУ, уничтожено восемь складов боеприпасов, а также цех сборки БПЛА. Системы ПВО сбили МиГ-29 ВС Украины, а также 31 БПЛА. Морская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море, следовавших в направлении Крыма.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за сутки регион был обстрелян более 80 раз. Системы ПВО сбили БПЛА над Армавиром в Краснодарском крае, сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Два частных дома и три постройки загорелись в поселке Теткино Курской области после сброса взрывных устройств с дронов, сообщал врио главы региона Алексей Смирнов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской. По данным «РИА Новости», за сутки ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по девяти селам левобережья Днепра Херсонской области.
По данным украинских СМИ, серия взрывов произошла в Харькове на фоне объявленной в области воздушной тревоги. Предупреждения об угрозе с воздуха действовали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Одесской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.