Защита обжаловала решение суда об отказе выпустить генерала Попова из СИЗО

Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что обжаловал решение, вынесенное 235-м гарнизонным военным судом. 27 мая суд отказал военному следствию в переводе генерала из СИЗО под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Попов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Буйновского, в российском правосудии еще не было таких случаев, когда суд отказывал в удовлетворении ходатайства следствия о смягчении меры пресечения. «Это решение незаконно. Суд сам указал, что смягчение меры пресечения — это компетенция следователя, и сам фактически проигнорировал решение следствия. Тем самым суд вторгся в исключительную компетенцию органа предварительного расследования»,— пояснил адвокат.

17 мая Иван Попов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 20 мая жалобу на арест генерала подал адвокат. 23 мая следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. 24 мая 2-й Западный окружной военный суд, рассмотрев жалобу адвокатов, оставил Ивана Попова в СИЗО. 27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказал следствию в изменении меры пресечения на домашний арест.

В СКР поясняли, что решение о ходатайстве об изменении меры пресечения было принято «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». По версии следствия, Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Их стоимость составляет более 130 млн руб. Иван Попов не признает вину.

Подробнее о деле — в материале «Бывало и хуже».