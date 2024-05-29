Стратегия — мать порядка

29 мая в Кремле прошло заседание Совета по стратегическому развитию и комиссий Госсовета, посвященное формулированию новых национальных проектов. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, что сформулировать надо к 1 сентября и что времени предательски мало. И вот на что потратили время в этот день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин решили посоветоваться

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин решили посоветоваться

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В самом начале заседания выяснилось, что страна снова будет жить по майским указам — на этот раз 2024 года. До этого она жила по майским указам 2012 года, а потом — по майским указам 2018 года, которые, казалось, будут выполняться еще долго, ибо их было не так просто выполнить, как указы 2012 года, которые были увязаны прежде всего с повышением зарплат.

Но уже все не так: в 2024 году появились новые майские указы, так как Владимир Путин снова выиграл президентские выборы, и пора было ставить новые национальные цели.

В новых майских указах сказано «про сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и поселках» (в прошлых, впрочем, вроде тоже про это сказано, но уверенности на всякий случай нет ни в чем).

А значит, есть к чему стремиться до 2030 года, когда будут опубликованы новые майские указы.

Тем более что:

— В числе национальных целей — повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений,— разъяснил президент.

Ради выполнения новых майских указов и собрались расширенный Совет по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссия Государственного совета по направлениям социально-экономического развития России.

Да, это было представительно и даже красиво. Поначалу мероприятие должно было проходить на ВДНХ, на выставке «Россия». И это было бы, видимо, еще более красиво. И тесты, аккредитация... Мозговые штурмы участников за круглыми столами накануне заседания... Все там... И это было в конце концов изнурительно, то есть даже более изнурительно, чем обычно. Но сегодня вечером выяснилось, что заседание переносится с ВДНХ в Кремль — видимо, после Ташкента хоть на что-то не осталось сил.

Теперь за длинным столом в Александровском зале сидели члены правительства, губернаторы в большом количестве (члены президиума Госсовета и его комиссий)... Особое внимание привлекал, конечно, новый секретарь Госсовета Алексей Дюмин — куда теперь без него. Теперь он отец родной не для туляков, а для всех этих людей за столом.

Речь шла о новых национальных проектах, которые вырастут из новых майских указов, и Владимир Путин делал вид, по крайней мере в начале, что ему и правда интересно. И он старался заинтересовать всех.

Причем даже жестко:

— Мы с вами знаем, у всех на слуху: основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения — никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе — все, кто здесь сидит, и все ваши команды на местах — должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта! Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем!

Более того, эти же слова Владимир Путин почти дословно повторил и в конце заседания. Он хотел, чтобы запомнилось.

То есть это не просто майские указы и национальные проекты. Похоже, все эти слова скоро придется писать с большой буквы.

Глава Новгородской области Андрей Никитин рассказывал про цифровизацию, про социальные контракты для многодетных семей, про «повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году» (а придется постараться, чтобы довести до 1,6. Просто придется попотеть).

А также Андрей Никитин, зафиксируем, употребил термин «семейноцентричность».

Но, пожалуй, главное — Андрей Никитин, чтобы выполнить намеченное, предложил «провести аудит всех разрабатываемых сейчас нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики».

Это прозвучало даже вызывающе и, по-моему, взбодрило присутствующих. Слово «аудит», тем более внеплановый, всегда бодрит, тем более если он не имеет прямого отношения лично к тебе.

Господин Путин тоже не мог не обратить внимания (хоть это относилось и не лично вроде бы к нему). Речь шла, похоже, про глобальный аудит всего в интересах и в пользу, как было сказано, семьи. Многое могло выясниться после такого аудита.

— Вы сказали про аудит... Необходимо его провести... Вчера совещались, совещались...— пожал плечами господин Путин.— Это и есть аудит или этого недостаточно?..

Он смотрел на председателя правительства.

— Предварительный аудит,— деликатно пояснил господин Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьеру Михаилу Мишустину есть с кем сравниться в Кремле

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Премьеру Михаилу Мишустину есть с кем сравниться в Кремле

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

— Пожалуйста, ваш комментарий какой-то есть? — предложил ему высказаться президент.

— Владимир Владимирович, по задачам, связанным с проведением аудита,— не растерялся Михаил Мишустин.— На сегодняшний день мы системно им занимаемся!

— Ну вот…— опять пожал плечами господин Путин.— Андрей Сергеевич сказал, что нужно бы провести аудит всех наших планов!

То есть вообще всех. Это, признаться, звучало заманчиво.

Аудит на глазах становился сейчас главным национальным проектом и даже национальной целью, а также средством развития.

— Аудит мы проводим на наших стратегических сессиях,— пояснил Михаил Мишустин, снимая напряженность.— Сегодня как раз с Максимом Станиславовичем (господином Орешкиным, заместителем главы администрации президента России.— А. К.) обсуждали порядок двухмесячной сессии! Одна из сессий будет посвящена аудиту, но аудит у нас постоянно в системе мониторинга! Могу показать соответствующий аудит внутри таблицы!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Шувалов (слева) и замглавы администрации Максим Орешкин (справа) заняты сразу многим и многими

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Игорь Шувалов (слева) и замглавы администрации Максим Орешкин (справа) заняты сразу многим и многими

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

И он передвинул поближе к президенту большую бумагу, которую очень кстати держал перед собой. Я бы сказал, просто повезло.

Да, похоже, идее Андрея Никитина не суждено было переродиться в национальный проект.

— Татьяна Алексеевна, хотите добавить что-то? — уточнил президент у вице-премьера Татьяны Голиковой.

И она уверенно зачастила:

— Владимир Владимирович, Андрей Сергеевич сказал о том, что он бы хотел, чтобы все национальные проекты, которые будут готовиться... он, может быть, неправильно употребил слово «аудит»... но он сказал, что подготавливаемые нацпроекты должны пройти, если хотите, верификацию на предмет соответствия мероприятий созданию благоприятной среды для семьи. Он вот это имел в виду!

И с этим не поспорил бы уже и сам Андрей Никитин, даже если бы имел в виду что-нибудь другое.

А Татьяна Голикова просто бетонировала эту площадку:

— Речь идет о нацеленности мероприятий на как раз создание благоприятной среды для семьи в малых городах и сельских населенных пунктах! Потому что основное внимание семьи сейчас уделяют даже не социальным пособиям и выплатам, а как раз жилью, инфраструктуре, чтобы это было.

Заметьте, она выпалила все вообще безо всякой подготовки.

И в сказанное оставалось поверить только самому Андрею Никитину.

— Вот что он имел в виду с точки зрения стандарта для семьи,— выдохнула вице-премьер, закончив.

— Андрей Сергеевич, да? — с некоторым интересом посмотрел на губернатора Владимир Путин.

— Да, именно так! — воскликнул Андрей Никитин, который тоже не первый день работает чиновником высокого государственного уровня.

И намерен работать и дальше.

Интересно, что Татьяна Голикова не оставила в беде и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, который выступил после Андрея Никитина. Его господин Путин спросил:

— Вы предлагаете распределять ресурсы не только по численности населения, но и по реальному состоянию системы здравоохранения в регионе, да? А кто будет определять это реальное состояние?!

Тут уж Татьяна Голикова не стала даже дожидаться, что ответит Станислав Воскресенский. Это, по ее мнению, можно было пропустить.

— Можно, Владимир Владимирович? — попросилась она.

Владимир Путин, конечно, кивнул.

— Есть статистические данные, которые характеризуют систему здравоохранения соответствующего региона, состояние износа и так далее,— снова зачастила вице-премьер, и я хочу сказать, что такие драматические периоды даются упорным трудом на благо страны (в ее случае прежде всего на ниве борьбы с ковидом.— А. К.) и ежедневными тренировками; и то успех, демонстрируемый ею, в исполнении других людей может быть как минимум не очевиден.— Коллеги здесь отчасти правы: с 2021 года мы реализуем программы первичного звена, вся статистика уже существует, они все уже внесли в данные!

Внесли уже все, понимаете? Уже ничего с этим не сделать. Только смириться и продолжать работать и работать до полного вашего изнеможения.

— Но у кого-то,— невозмутимо и стремительно продолжала Татьяна Голикова,— были большие возможности за счет того, что побогаче бюджеты, и у них есть возможности направлять свои финансовые ресурсы. А у кого-то — с учетом низкого уровня бюджетной обеспеченности — таких возможностей нет, но от этого население страдать не должно!

И про население вовремя, разве нет? Ни одного лишнего слова. Это был большой мастер-класс.

— Поэтому,— заканчивала Татьяна Голикова,— коллеги предлагают чуть-чуть ввести корректирующий коэффициент, чтобы те, кто еще не достиг надлежащего уровня, подтянулся просто и к 2030 году уже имел такой инфраструктурный облик здравоохранения, который должен быть.

— Понятно! — воскликнул президент.

И дело в том, что ему действительно было все понятно. В этом и был смысл.

— И тогда это будет позволять раскрывать и потенциал каждого человека,— по-своему подытожил Владимир Путин.

И главное, Станислав Воскресенский не спорил.

Тут, впрочем, пришло время выступить с докладом и самой Татьяне Голиковой. И ни у кого к этому докладу замечаний, сразу скажу, не было.

Интересными были рассуждения госпожи Голиковой про один из нацпроектов: демографический.

Татьяна Голикова как мать говорила и как женщина:

— Поскольку стоит задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости, мы должны понимать, что сегодня этот суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года составляет 1,41. Это количество детей, приходящихся на одну женщину. Вы поставили задачу к 2030 году достигнуть этого показателя — 1,6, а к 2036 году — 1,8!

Владимир Путин тоже рассуждал, похоже, как отец:

— Кажется, разница небольшая, но усилия, которые мы должны предпринять не только на федеральном уровне и не столько на федеральном уровне, поскольку жизнь проходит в регионах, должны быть абсолютно совместными.

Да, именно совместными, а как еще?

— Особое внимание хочу привлечь к тому 41 региону, которые по итогам 2023 года имеют суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем среднероссийский,— добавила вице-премьер.— Здесь по вашему поручению вы предложили (то есть Владимир Путин вовремя среагировал на свое поручение и предложил.— А. К.) выделить этим регионам дополнительно в течение шести лет еще 75 млрд руб.

Они все-таки очень хотят повысить коэффициент (и уверены, что все дело, как обычно, в дополнительном финансировании). Да, людей не хватает.

— Дмитрий Николаевич (господин Чернышенко, вице-премьер правительства России.— “Ъ”) продолжит по теме (молодежной политики, о которой только рассказывал глава Ямало-Ненецкого автономного округа.— “Ъ”). Если вы позволите, там короткий доклад.

Вообще-то Владимир Путин, как выяснилось, полагал, что Дмитрий Чернышенко доложит о цифровом развитии. Но выяснилось, что президент передал эти полномочия вице-премьеру Дмитрию Григоренко, который накануне «плюсанул» и прийти на заседание, по информации “Ъ”, не смог.

Так что Дмитрий Чернышенко поддержал молодежную тему, а также тему спорта.

— Разрешите, не по повестке еще,— попросил он.

Сейчас выступал человек, надо понимать, уровня Татьяны Голиковой. И с этим всем предстояло считаться. Ибо он что-то задумал.

— Управление спортом у нас сейчас в стране усилилось новыми полномочиями Алексея Геннадьевича Дюмина (отвечает за спорт как помощник президента.— А. К.), Михаила Владимировича Дегтярева (нового министра спорта.— А. К.),— рассказал Дмитрий Чернышенко.— Спортивное сообщество это очень позитивно восприняло. У нас за последние четыре года очень выросло количество систематически занимающихся спортом! Сейчас федеральный проект «Спорт — норма жизни» планируется к включению в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В принципе, он-то, конечно, может существовать, но мы все посоветовались и считаем, что имеет смысл обсудить и сформировать, может быть, отдельную комплексную государственную программу по спорту, куда бы вошли и инфраструктурные мероприятия, и мероприятия по массовому спорту, включая фиджитал, крупные спортивные, подготовку резерва, поскольку они реализуются не только за счет средств федерального бюджета, но и за счет других источников. Примерно только десять процентов — это федеральный бюджет, остальное — это средства регионов и иные источники. Прошу поддержать. Спасибо.

Этому тяжкому системному аппаратному труду нечего даже пытаться противопоставить. Так и должно было теперь быть.

— Вы предлагаете имеющиеся ресурсы как-то собрать? — только и переспросил президент.

— Да, собрать их в одной, отдельной госпрограмме,— подтвердил вице-премьер.

— Давайте,— сразу согласился Владимир Путин.— Новый министр тоже так считает?

Ему, похоже, было просто интересно расспросить господина Дегтярева, который на новой должности еще ничего толком не сказал.

— Да, уважаемый Владимир Владимирович,— согласился Михаил Дегтярев.— Это видится оптимальной историей.

То есть пока что толком все еще ничего так и не сказал.

— Андрей Юрьевич, вы по цифре, да? — с надеждой спросил Владимир Путин губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Да, хоть кто-то сегодня был по цифре.

Андрей Колесников