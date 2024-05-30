Депутаты сократили наблюдателей на выборах

На прошедшем вчера заседании ЗакСа Ленобласти депутаты приняли два законопроекта, дополняющих местное законодательство нормами об иноагентах. Последние, в частности, не смогут быть наблюдателями на региональных и муниципальных выборах. Областные парламентарии поддержали также инициативу по признанию городом населенного пункта Бугры Всеволожского района Ленобласти, упразднили деревню в Кингисеппском районе и ввели штрафы за нерегистрацию домашних животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Законодательного Собрания Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Заседание Законодательного Собрания Ленинградской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инициаторы законопроектов, корректирующих региональные нормативные акты в части избирательного права, объяснили необходимость их разработки новациями в федеральном законодательстве в отношении иноагентов. Речь идет о вступлении в силу федерального закона от 15 мая 2024 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» дополняется нормой о том, что члены избирательных комиссий проверяются на предмет совершения административных правонарушений, причастности к деятельности экстремистской или террористической организации. Перечень лиц, которые не могут быть наблюдателями на выборах, теперь расширен сенаторами РФ, иноагентами и лицами, сведения о которых включены в единый реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Корректировки в областной закон от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», помимо дополнения нормами об иноагентах, предусматривают исключение отдельных положений, регулирующих участие иностранных (международных) наблюдателей на муниципальных выборах.

Отвечая на вопрос руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Александра Перминова о том, в какой момент в процессе формирования избирательных комиссий проводится проверка их членов и может ли партия заменить своего «неблагонадежного» представителя, зампредседателя Леноблизбиркома Федор Замятин пояснил, что проверка кандидатов и действующих членов избирательных комиссий происходит практически постоянно. «В случае выявления фактов уже после назначения на должность решение принимается по факту получения той или иной информации»,— уточнил господин Замятин. По рекомендации постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям областного парламента депутаты единогласно приняли оба законопроекта сразу в трех чтениях. Законопроекты вступят в силу после подписания губернатором и опубликования.

Во втором и третьем чтениях областные парламентарии поддержали введение штрафных санкций за нерегистрацию домашних животных. Принятые поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» призван усовершенствовать законодательство в сфере ответственности за нарушение требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных. 4 декабря 2023 года депутаты уже поддержали изменения в областной закон от 26 октября 2020 года № 109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области», в соответствии с которыми на владельцев домашних животных возложена обязанность регистрировать своих питомцев. Порядок регистрации определяет правительство Ленинградской области, и в соответствии с ним пока это требование будет касаться только собак. Вместе с тем административная ответственность за неисполнение требования об обязательной регистрации домашнего животного не была предусмотрена.

По мнению авторов нового законопроекта, отсутствие штрафных санкций за неисполнение требований закона может привести к игнорированию владельцами домашних животных обязанности по регистрации своих питомцев и, как следствие,— к увеличению количества безнадзорных животных, а также к затруднению возврата потерявшихся животных их владельцам. Поправка определяет, что неисполнение требования об обязательной регистрации домашнего животного в учреждении, подведомственном органу исполнительной власти Ленобласти, уполномоченному в области ветеринарии, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — 3–5 тыс. рублей; на юрлиц — 7–10 тыс. рублей. Еще одной поправкой определен срок вступления в силу закона — с 1 января 2025 года.

Никаких возражений не вызвала у депутатов инициатива губернатора 47-го региона Александра Дрозденко по упразднению деревни Кайболово Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района и наделению статусом города населенного пункта Бугры во Всеволожском районе. Парламентарии поддержали соответствующие законопроекты сразу в трех чтениях.

Александра Тен