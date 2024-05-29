В четверг в Черноземье будет облачно, без осадков, от 10°С до 30°С

В четверг, 30 мая, в регионах Черноземья ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от 10°С до 30°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Курске прогнозируется переменная облачность. Температурный режим в Белгороде составит от 17°С в ночное время до 28°С днем. В Курске столбики термометров могут опуститься до 16°С ночью и подняться до 27°С в светлое время суток.

В Воронеже, Липецке, Тамбове и Орле в течение 30 мая по прогнозу будет облачно. При этом перепады температур в этих регионах отличаются.

В Воронеже минимальное значение температуры ночью составит 13°С, днем потеплеет до 29 °С. В Липецке температура будет варьироваться от 10°С ночью до 28°С в середине дня.

В Орле ночью возможно похолодание до 13°С, днем воздух прогреется до 26°С. В Тамбове ожидается наиболее серьезный перепад температуры — от 10°С ночью до 30°С днем.

Денис Пискунов

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