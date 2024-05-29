Минэнерго закрыло статистику по выпуску топлива

Минэнерго России закрыло статистику по производству топлива. Отказ от публикации данных ведомство объяснило обеспечением информационной безопасности рынка нефтепродуктов в условиях геополитической ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников»,— сказали в пресс-службе министерства агенству. В Минэнерго уточнили, что публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.

Министерство считает, что закрытие статистики поспособствует укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и приведет к повышению энергетической безопасности страны.

По данным «Ъ», российские нефтекомпании в апреле сократили производство топлива относительно прошлогодних уровней, в том числе из-за мартовских атак беспилотников. С начала года выпуск бензина сократился на 0,6% относительно того же периода прошлого года, дизтоплива — на 1,5%.

Подробнее об этом — в материале «Бензин освоился в России».

Евгений Белоусов