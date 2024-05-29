На ремонт образовательных учреждений Тамбова потратят более 100 млн рублей

В ряде образовательных учреждений Тамбова в ближайшее время начнется ремонт в рамках подготовки к новому учебному году. На эти цели городские власти выделят более 100 млн руб. В приоритете ремонт кровель, систем отопления, других коммуникаций и замена окон, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Косенков.

Значительный объем работ должен быть выполнен и в детских садах облцентра. В частности, там будут строить новые теневые навесы и обновлять старые. В некоторых садах запланирован ремонт пищеблоков и ограждений. Кроме того, планируется приобрести обучающее и игровое оборудование. Всего на обустройство и ремонт детсадов выделят около 30 млн руб.

Как подчеркнул мэр Тамбова Максим Косенков, по поручению президента России в городе идет активная работа по формированию федеральной программы капитального ремонта дошкольных учреждений. Разработка проектно-сметной документации на пять детсадов практически завершена. Также продолжается капитальный ремонт двух корпусов лицея №21 и школы №35 и подготовка к ремонту школы №22. По 10 млн руб. из бюджета города выделены на ремонт муниципального лагеря «Салют», здания центра развития творчества детей и юношества в поселке Строитель.

Денис Пискунов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте