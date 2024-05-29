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Коммерсантъ FM
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В Германии инфляция в мае составила 2,8%

Потребительские цены в Германии выросли в мае на 2,8%. Такие данные сегодня, 29 мая, опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Таким образом, темпы инфляции немного ускорились в сравнении с апрелем (2,4%) и оказались чуть выше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters,— они ожидали рост цен на 2,7%. В сравнении с апрелем цены выросли на 0,2%.

Это данные по инфляции, гармонизированные с показателями других стран ЕС для того, чтобы их было возможно сравнивать. Инфляция, рассчитанная по собственным методикам Destatis, составила 2,4%. В пятницу должны быть опубликованы данные по инфляции в еврозоне в целом.

Как отмечают многие аналитики, некоторое ускорение темпов инфляции в мае было ожидаемым — в частности, оно связано с тем, что в данных по росту цен больше не виден эффект введения единого билета на транспорт за €49. Он был введен в мае прошлого года, поэтому не повлиял на рост цен в мае текущего года — в отличие от предыдущих месяцев, когда цены на транспорт сравнивались с более высоким уровнем до введения билета.

Яна Рождественская

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