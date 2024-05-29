Военнослужащий из Петербурга получил 12 лет за убийство беременной женщины

Первый Западный окружной военный суд приговорил Дмитрий Григорьева, признанного виновным в убийстве беременной женщины, к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд признал господина Григорьева виновным по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подсудимый признал вину полностью. Он сообщил суду, что после убийства выпрыгнул в окно на седьмом этаже гостиницы, ударился головой и не помнит, как наносил удары ножом.

По версии судебного следствия военного суда, 17 мая 2023 года господин Григорьев встретился со своей знакомой госпожой А. в гостиничном номере апартаментов «Maximus на Вертикали». Мужчине было известно, что его знакомая с декабря 2022 года беременна.

С 17 по 18 мая пара употребляла алкогольные напитки, покидая номер, чтобы приобрести продовольствие и алкоголь. Утром 18 мая между мужчиной и женщиной произошла ссора: госпожа А. заявила, что беременна от другого мужчины и планирует прекратить общение с господином Григорьевым. Военнослужащий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, рассвирепел и начал наносить удары ножом по голове, шее, туловищу, конечностям своей знакомой. Женщина скончалась на месте преступления.

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