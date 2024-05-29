Курский «Проектпартнер» увеличит выпуск картонной упаковки в 1,5 раза

Компания «Проектпартнер» из Курска получила 30 млн руб. на расширение производства картонной упаковки. Это позволит предприятию нарастить выпуск упаковки более чем в полтора раза. Средства в виде льготного займа предоставил региональный фонд развития промышленности, сообщили в облправительстве. ООО «Проектпартнер» — якорная компания на промышленной площадке «Геометрия недвижимости» в Курске.

Как рассказал врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев, в марте представители облправительства посетили производственную площадку компании. Тогда руководство «Проектпартнера» успешно представило инвестиционный проект. Теперь предприятие получило льготное финансирование ФРП и сможет приобрести печатную машину (для изготовления картонной упаковки) нового поколения.

В прошлом году пять курских предприятий получили льготные займы под низкий процент на общую сумму 146 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Проектпартнер» зарегистрировано в ноябре 2005 года. Основной вид деятельности — производство изделий из бумаги и картона. Уставный капитал — 70 млн руб. Бенефициар и гендиректор — Елена Бондаренко. Выручка компании в 2022 году составила 170,6 млн руб. (+30,8% по сравнению с 2021 годом), чистая прибыль в 2022 году — 9 млн руб. (+112%).

Денис Пискунов

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