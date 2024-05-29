Петербуржец отсудил у Минфина РФ 200 тысяч рублей за незаконное преследование

Министерство финансов России выплатит 200 тыс. рублей Калысу Иманбекову в качестве компенсации морального вреда. Изначально петербуржец хотел получить 3 млн рублей за незаконное преследование по уголовному делу, которое было возбуждено против него по статьям о нападении (ст. 318 УК) и оскорблении (ст. 319 УК) представителя власти.

Решение о частичной компенсации вынес Петроградский суд Петербурга. Весной 2018 года к господину Иманбекову пришел домой участковый, чтобы проверить квартиру. Истец отказался открывать дверь и заявил полицейскому, что готов приехать в участок с необходимыми документами. Однако правоохранителя предложение не устроило, он вскрыл замок и попал внутрь без согласия жильца.

Как сообщили в правозащитной организации «Травмпункт», силовик повалил мужчину на пол, ударил и надел на него наручники. В ОВД «нарушителя» доставили в одних тапках. Уже на месте на Калыса Иманбекова составили протокол о мелком хулиганстве. По версии правоохранителей, он якобы нецензурно выражался на улице, пока его везли в участок.

В конце марта того же года против господина Иманбекова возбудили уголовное дело. По словам правозащитников, на протяжении всего расследования на мужчину давили следователи. Также он не мог покинуть Петербург из-за подписки о невыезде.

При этом в 2019 году дело перенаправляли в Московский районный суд, но в декабре того же года оно вернулось обратно прокурору. В 2020 году производство прекратили из-за отсутствия состава преступления. После этого господин Иманбеков решил возместить ущерб от двухлетнего преследования и подал иск к Минфину. На заседании он сообщил, что ощущал все это время давление со стороны органов власти, так как был невиновен. К тому же, добавил истец, он не мог приехать к пожилым родителям, которые живут в другом городе.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что ответчик заявленные требования не признает, так как доказательств, из которых следует, что истец понес физические и нравственные страдания, по мнению представителя Минфина, суду не было представлено.

Стефания Барченкова

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