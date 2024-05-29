В Курской области в этом году из аварийного жилья досрочно расселят 91 человека

В 2024 году в Курской области планируют досрочно расселить 91 человека из жилья, признанного аварийным до 2017 года. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

В прошлом году было расселено 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (на 9% больше установленного показателя). В планах на этот год — еще 20,2 тыс. кв. м.

Также за 2023 год удалось улучшить жилищные условия 135 граждан со льготами за 190,8 млн руб. в совокупности. В этом году планируется переселить 126 льготников за 172,6 млн руб. в сумме.

Кроме того, в прошлом году было построено 111,3 км новых газораспределительных сетей в шести округах. В 2024 году власти планируют построить еще 30,3 км сетей в одном округе.

Ранее господин Смирнов сообщал, что модернизация коммунальной инфраструктуры региона требует 120 млрд руб.

Егор Якимов

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