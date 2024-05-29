Россия предлагает создать рейтинг университетов БРИКС

На 11-й встрече министров образования стран БРИКС в Казани 11 июня российская сторона инициирует создание рейтинга университетов стран блока и соответствующего рейтингового агентства. Об этом сообщили участники заседания экспертного совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества при комитете Госдумы по науке и высшему образованию, прошедшего в преддверии встречи министров.

Решение о создании национального рейтинга учебных заведений было принято на заседании президентского Совета по науке и образованию в феврале 2024 года. По словам советника Российского союза ректоров, заместителя председателя общественного совета при Минобрнауки Дмитрия Гришанкова, рейтинг может стать «инструментом отстаивания национальных интересов».

Заместитель главы комитета по науке и высшему образованию Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР) полагает, что создание международного рейтинга будет способствовать развитию образовательных и научных связей в рамках БРИКС. По его словам, в этой работе уже участвуют Минобрнауки, МИД и Минпромторг. «Без взаимодействия в научно-образовательной среде на международном уровне, с властями и промышленностью дружественных стран, невозможно совершить качественный рывок»,— полагает Владимир Сипягин.

Объединение БРИКС было основано в июне 2006 года в ходе Петербургского международного экономического форума, первоначально ее членами были Бразилия, Индия, Китай и Россия. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР. На сегодня в БРИКС+ входят десять стран, в том числе Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 году Россия осуществляет председательство в организации, на 22–24 октября намечен XVI саммит БРИКС в Казани.

Иван Тяжлов