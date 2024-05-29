Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: вейпы с синтетическим никотином могут быть вреднее сигарет

Вейпы, в которых используется синтетический никотин (6-метилникотиновая кислота), могут оказывать более сильное воздействие и быстрее вызывать зависимость, чем обычные сигареты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование Федерального управления США по контролю за рынком пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и независимых ученых. Сам регулятор заявил, что пока такие исследования находятся в процессе и окончательные выводы делать рано.

Reuters отмечает, что вейпы с использованием синтетического никотина не подпадают под многие ограничения, действующие в США отношении обычных сигарет и электронных сигарет с обычным никотином. Например, для их продажи не нужно получать одобрение FDA. Ранее некоторые табачные компании жаловались на появление такой менее регулируемой альтернативы. Подобные вейпы продаются и в других странах. По мнению профессора Университета Дьюка Свена Йордта, изучавшего вейпы с синтетическим никотином, они могут быть токсичнее и легче вызывать зависимость. «Хотим ли мы, чтобы такое химическое вещество было доступно всем для рекреационных целей? Это сомнительно»,— считает он.

В декабре The Times опубликовала собственное расследование о том, как табачные компании финансировали исследования, преуменьшавшие вред от вейпов.

О том, как российские депутаты хотят запретить онлайн-торговлю средствами для курения, читайте в публикации «Ъ» «Мосгордума поймает вейп».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...