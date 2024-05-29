Reuters: вейпы с синтетическим никотином могут быть вреднее сигарет

Вейпы, в которых используется синтетический никотин (6-метилникотиновая кислота), могут оказывать более сильное воздействие и быстрее вызывать зависимость, чем обычные сигареты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование Федерального управления США по контролю за рынком пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и независимых ученых. Сам регулятор заявил, что пока такие исследования находятся в процессе и окончательные выводы делать рано.

Reuters отмечает, что вейпы с использованием синтетического никотина не подпадают под многие ограничения, действующие в США отношении обычных сигарет и электронных сигарет с обычным никотином. Например, для их продажи не нужно получать одобрение FDA. Ранее некоторые табачные компании жаловались на появление такой менее регулируемой альтернативы. Подобные вейпы продаются и в других странах. По мнению профессора Университета Дьюка Свена Йордта, изучавшего вейпы с синтетическим никотином, они могут быть токсичнее и легче вызывать зависимость. «Хотим ли мы, чтобы такое химическое вещество было доступно всем для рекреационных целей? Это сомнительно»,— считает он.

В декабре The Times опубликовала собственное расследование о том, как табачные компании финансировали исследования, преуменьшавшие вред от вейпов.

О том, как российские депутаты хотят запретить онлайн-торговлю средствами для курения, читайте в публикации «Ъ» «Мосгордума поймает вейп».

Яна Рождественская