В Курской области на 15% вырос сбор урожая масличных культур

В 2023 году в Курской области было собрано 1,4 млн т урожая масличных культур, что на 15%, чем в 2022 году. Кроме того, в регионе в 5,5 раз выросло производство растительных масел — до 437,4 тыс. т. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

В прошлом году в регионе было собрано 6 млн т зерна (регион вышел на второе место в ЦФО по объему урожая), 5,2 млн т сахарной свеклы и 33,9 тыс. т грибов.

В 2024 году планируется произвести около 6 млн т зерна, 5 млн т сахарной свеклы, 1,5 млн т масличных культур, 500 тыс. т растительных масел и 34 тыс. т грибов.

По итогам 2023 года Курская область вышла на третье место в ЦФО по объему продукции сельского хозяйства, он составил 225 млрд руб. На развитие агропромышленного комплекса в регионе за прошлый год было выделено 4,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2023 году экспорт сельхозпродукции из Курской области вырос вдвое.

Егор Якимов

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