«Особое внимание уделяется статусу дома и дизайну общественных пространств»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменились возраст и приоритеты людей, приобретающих жилье вне столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основной категорией покупателей новостроек бизнес-класса в регионах являются люди в возрасте от 30 до 45 лет. Они в основном преуспевают в профессиональной деятельности и обладают собственными накоплениями. Эта группа покупателей приобретает новое жилье для себя и своей семьи, а старшее поколение заботится о покупке жилья для детей. Но все же в разных регионах картина различается. К примеру, за год в Рязанской области и ближайших к ней городах западного направления России возрастной диапазон клиентов скорректировался, и сейчас, по данным экспертов компании «Мармакс», большинству покупателей новостроек в регионе от 25 до 35 лет. Такая динамика, полагают специалисты, связана с популярностью приобретения недвижимости молодыми специалистами, в частности, работниками сферы IT с высоким уровнем дохода и возможностью приобрести квартиру с более низкой ипотечной ставкой. Они и переключили свое внимание на жилье повышенного класса.

Чаще всего такая аудитория приобретает привлекательные с точки зрения инвестиций однокомнатные или двухкомнатные квартиры с функциональными планировочными решениями, включающими большие кухни, мастер-спальни, а также с возможностью организации кабинета, отмечают эксперты. Особое внимание уделяется статусу дома, дизайну общественных пространств и наличию в проекте коворкингов. Одним из наиболее частых запросов становится наличие в комплексе зарядки для электрокаров. В целом по стране изменились покупательские предпочтения в сегменте новостроек. Клиенты стали более требовательны к архитектуре комплексов, дизайну и качеству отделки. А еще потенциальные собственники мониторят информацию о проектах девелоперов, ранее введенных в эксплуатацию, чтобы иметь возможность оценить уровень комфорта проживания в их домах после ввода.