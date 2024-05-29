CORE.XP: инвестиции в офисы продолжают расти

По итогам первого квартала 2024 года первое место в структуре инвестиций в коммерческую недвижимость России заняли офисы, рассказала старший директор, руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынка капитала CORE.XP Ирина Ушакова. По ее словам, уже в первом квартале в этот сегмент было инвестировано 33 млрд руб., что составило около 50% от общих вложений в коммерческую недвижимость.

«Мы предполагаем, что общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в этом году сократится. Это связано в том числе с давлением со стороны ключевой ставки. При этом офисная недвижимость внутри коммерческой как минимум сохранится на том же уровне, а то и прирастет на фоне прошлого года. Фактически происходит перераспределение фокуса капитала между секторами»,— рассказала госпожа Ушакова на конференции «Офисы с "Коммерсантом"».

По данным CORE.XP, всего в коммерческую недвижимость в первом квартале 2024 год было инвестировано 68,2 млрд руб., однако уже в апреле объем вложений без учета площадок под жилье составил 65,1 млрд руб., почти повторив результат всего квартала.

Среди ключевых трендов на рынке эксперт выделила следующие: повышенное внимание к офисному сегменту в коммерческой недвижимости; рост интереса конечных пользователей, особенно со стороны компаний с госучастием; дефицит качественного предложения на продажу; прогноз роста ставок аренды.

Как ранее писал «Ъ», ввод офисов в Москве в 2024 году может обновить десятилетний рекорд и при реализации всех заявленных проектов вырастет в четыре раза, до 1,23 млн кв. м с 283 тыс. кв. м в прошлом году. Но уже в этом году активность арендаторов и покупателей офисов может сократиться, и ввод такой недвижимости вернется к стандартным значениям с 2025 года, говорят консультанты.