Москалькова обсудила с депутатами отказ суда отпустить генерала Попова из СИЗО

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова выразила готовность «обратить внимание» на арест экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Следствие ходатайствовало о его переводе из СИЗО под домашний арест, но 235-й гарнизонный военный суд оставил генерала под стражей.

Госпожа Москалькова обсудила эту тему на встрече с депутатами, посвященной итогам ее работы в 2023 году. Соответствующий вопрос ей задал бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. «Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы»,— ответила омбудсмен (цитата по ТАСС).

Господина Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, купленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Их стоимость превышает 130 млн руб. Суд уже дважды отказывался отпускать генерала из СИЗО. Против смягчения меры пресечения выступила прокуратура.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Военный суд не принял следствие».

Лаура Кеффер