Где в Курске отключат воду 30 мая

Из-за плановых ремонтных работ 30 мая в Курске отключат холодную воду в многоквартирных и частных домах на ряде улиц. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

С 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

все улицы Железнодорожного округа;

Сеймский округ: все улицы микрорайона КЗТЗ, Песковские улицы, Прогонные улицы, улица Энгельса, улица Литовская с переулками, Даньшинские переулки, улица Малиновая и прилегающие переулки, Шоссейные переулки;

Центральный административный округ: улицы Ленина, Радищева, Димитрова, Степана Разина, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Лобановка, Свободная, Горького, Ватутина, Мирная, Кати Зеленко, Уфимцева, Можаевская, Серафима Саровского, Тускарная, Анны Аристарховой, Нижняя Набережная, Челюскинцев, площадь Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Красная Площадь, Сосновская, Ендовищенская, Береговая, Володарского, Блинова, Льва Толстого, Лысая Гора, Ямская, Карла Маркса (№№ 1–51), Никитская, (4, 4б, 6, 8, 18-80), Ахтырская, Ломакина (1, 3, 5), Красный Октябрь, Межевая, Пушкарная, Офицерские улица и переулки, Дзержинского, Пирогова, Красной Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная, Аэродромные переулки, Звездная, Бойцов 9-й дивизии, Мичурина, Фатежских, Запольная, Пучковка, Орловских, 50 лет Октября, Студенческая, Хрущева (№№ 12–44), проспект Дружбы (за исключением №№ 22–30);

в районе индивидуальной застройки Северо-Западного района: проспект Сергеева, улица Веспремская, проспект Энтузиастов (нечетные дома), проспект Вячеслава Клыкова, проспект Надежды Плевицкой, Щепкина, Ломоносова, Чехова, Павлуновского, Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковской, Дружининской, Малиновой, Рассыльной, Кольцова, Асеева, Зеленой, Майский бульвар (№9 и №11).

Также будет снижено давление на сетях водопровода (подача воды не выше 2–3 этажа) в Северо-Западном жилом районе на следующих улицах: проспект Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), Александра Невского, площадь Добролюбова, Верхняя и Нижняя Казацкие, Скорятина, Гайдара, Софьи Перовской, Советской, Карла Либкнехта и прилегающие к ним переулки.