Спрос на авторские букеты в Петербурге этой весной вырос на 88%

Весной текущего года спрос на авторские букеты в Петербурге вырос на 88% по сравнению с весной 2023 года. При этом стоимость подобного подарка практически не изменилась — так, авторская композиция в весенние месяцы в среднем обходилась жителям города в 3535 рублей (+6,8% по сравнению с аналогичным периодом год назад). Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в маркетплейсе локальных магазинов Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По информации аналитиков, высоким спросом этой весной также пользовались и монобукеты. Спрос на них вырос в 1,3 раза по сравнению с весной 2023 года. Средняя стоимость букета из одного сорта цветов за это время увеличилась на 24,7% и составила 3518 рублей.

Самым популярным цветком среди петербуржцев стала роза. Спрос на букеты из роз разных сортов продолжает расти от года к году. Так, этой весной он увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом розы не только удерживают, но и укрепляют лидирующие позиции среди петербургских покупателей. Например, их покупают в три раза чаще, чем тюльпаны, отметили эксперты рынка.

В рейтинг популярных цветов в Петербурге также попали диантусы, гипсофила, которую приобретают как в составе букетов, так и в качестве отдельной композиции, и ирисы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что букеты на последний звонок в Петербурге в 2024 году обошлись на 15% дороже, чем год назад.

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