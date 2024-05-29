Метро в Петербурге с 31 мая по 1 июня будет работать круглосуточно

В связи с празднованием Дня города наземный общественный транспорт и станции петербургского метрополитена будут работать круглосуточно. В ночь с 31 мая на 1 июня с 00:00 до 06:00 часов движение прекращаться не будет. Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Донской, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Донской, Коммерсантъ

Как уточнили в комтрансе, интервал движения наземного общественного транспорта составит 30 минут, а интервал курсирования поездов подземки — 7-8 минут.

Работать круглосуточно, в частности, будут автобусы № 2, № 4, № 74, № 193, № 239, № 271, троллейбусы № 23, № 46, трамваи № 20 и № 55.

Напомним, что празднование Дня города в Петербурге проходит в течение всей недели. Основные события запланированы на предстоящие выходные.

Подробная афиша праздничных мероприятий ко Дню города в Петербурге в этом году — в подборке «Ъ-СПб».

Андрей Ефимочкин

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