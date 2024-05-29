Спрос на отели в Петербурге со стороны бизнес-туристов вырос на треть в 2024 году

За первые четыре месяца 2024 года спрос на гостиничную инфраструктуру Петербурга со стороны представителей бизнеса вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость номера за год увеличилась на 5% и составила 6500 рублей за ночь. Такие данные «Ъ-СПб» 29 мая предоставили в бизнес-тревел компании «Аэроклуб».

Согласно анализу экспертов, наибольшее предпочтение бизнес-туристы в Петербурге отдают четырехзвездочным отелям. На них приходится 55% бронирований, а число проведенных ночей выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. На втором месте оказались пятизвездочные отели с 21% брони. При этом в сравнении с прошлым годом, число ночей, которые были забронированы представителями бизнеса, выросло на 31% и превзошло допандемийные показатели на 68%. Наименьший же спрос со стороны бизнес-туристов пришелся на объекты размещения без категории, которые выбрали лишь 7% туристов, однако по сравнению с прошлым годом, спрос на них увеличился на 68%.

Средняя стоимость отелей категории «четыре» и «пять звезд» за год выросла на 4%, составив 6200 и 9200 рублей за ночь соответственно. Трехзвездочные отели подорожали на 9% со средней стоимостью — 4500 рублей. Объекты размещения без категории за год выросли в цене на 21%, а средняя стоимость составила 4700 рублей.

Наиболее частыми посетителями города со стороны бизнеса оказались ритейл-компании. По сравнению с прошлым годом объем командировок в этом сегменте увеличился на 68%, наибольшее предпочтение отдано четырехзвездочным отелям. FMCG-компании размещали своих сотрудников в отелях Петербурга на 62% чаще чем в прошлом году. Представители IT- и телеком-компаний останавливались в отелях города на 4% чаще, чем в 2023 году. При этом более половины бронирований пришлось на пятизвездочные отели.

Андрей Ефимочкин

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