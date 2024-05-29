Курская область вошла в топ регионов с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Наибольшая разница между мужскими и женскими зарплатами в 2023 году была замечена в том числе в Курской области. Это следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. Регион оказался на десятом месте в топе. Разрыв составил 37%. Мужчины в регионе в среднем зарабатывают 60,9 тыс. руб., в то время как женщины — 38,3 тыс. руб.

Другие регионы Черноземья не вошли в топ рейтинга. Сопоставимая разница в зарплатах была зафиксирована в Белгородской области, где мужчины зарабатывают больше женщин на 32,5%: 62 тыс. против 41,8 тыс. руб. В Липецкой области разрыв составил 31,6%. Средняя зарплата у мужчин в регионе составила 62,6 тыс. руб., а у женщин — 42,8 тыс. руб.

Разрыв в пределах 28% был зафиксирован в трех регионах Черноземья: Воронежской, Орловской и Тамбовской областях. В Воронежской области мужчины в среднем получают 57,2 тыс. руб., а женщины — 40,7 тыс. руб. (на 28,8% меньше). Средняя зарплата мужчин в Тамбовской области составляет 49,7 тыс. руб., а женщин — 35,6 тыс. руб. (разница в 28,4%). Орловчане получают в среднем 49 тыс. руб., а орловчанки — 35,2 тыс. руб. (на 28,1% меньше).

В России наибольший гендерный разрыв в зарплатах был зафиксирован в Мурманской области (45,4%), Камчатском (45,3%) и Забайкальском краях (41,3%), Амурской (40,1%) и Кемеровской областях (38,6%), Хабаровском крае (38,5%), Астраханской, Оренбургской (по 37,9%) и Курганской областях (37,4).

Средняя зарплата российских женщин на крупных и средних предприятиях в 2023 году была на 33% (или на 28 тыс. руб.) меньше, чем у мужчин, и составляла 56,2 тыс. руб. после вычета подоходного налога с учетом всех премиальных. Разрыв в трудовых доходах мужчин и женщин стал максимальным за 11 лет, отметили аналитики.

«Более низкие зарплаты женщин по сравнению с мужскими заработками — это ситуация, характерная для большинства стран мира. Сказывается вынужденная "нелинейность" женской карьеры — перерывы, связанные с материнством, и необходимость уделять время многочисленным семейным обязанностям, нередко отвлекающим от рабочего процесса. Последнее справедливо лишь отчасти: женщины в России работают всего на два часа меньше, чем мужчины,— в среднем 39 часов в неделю. Но даже если сделать поправку на относительную продолжительность рабочей недели, рабочее время женщины на рынке труда все равно ценится меньше: среднечасовая зарплата женщин на 27% ниже мужской»,— отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Аналитики использовали данные Росстата по форме статистического наблюдения № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям», которые собираются один раз в два года по итогам октября. Объектами наблюдения являются юридические лица всех форм собственности, без субъектов малого предпринимательства. В заработную плату включены все суммы, начисленные работникам за октябрь, в том числе единовременные и регулярные премии (при ежеквартальных выплатах в зарплату включается одна треть квартальной суммы), доплаты и надбавки, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер. В выборку вошли все работники списочного состава, в том числа, занятые неполный день.

Егор Якимов

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