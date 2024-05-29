Боррель: ЕС планирует укреплять оборонное сотрудничество за пределами союза

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) работает над расширением партнерских отношений с третьими странами, в том числе в сфере обороны и безопасности. Он добавил, что ЕС намерен укрепить свою роль в качестве гаранта безопасности.

«Мы хотим предложить нашим партнерам новые формы сотрудничества. Только с прошлой недели по эту неделю и сегодня мы подписали два соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны. С Молдавией — на прошлой неделе, с Норвегией — вчера»,— сказал господин Боррель на втором форуме Шумана, который посвящен вопросам безопасности (цитата по сайту Евросоюза).

Жозеп Боррель добавил, что в состоянии разработки находятся еще шесть аналогичных соглашений. По его словам, они будут подписаны в ближайшие дни. Он также отметил, что Евросоюз намерен привлечь к партнерству в сфере безопасности «больше стран».

Как сказал глава евродипломатии, на форуме Шумана присутствуют более 500 участников из 70 стран и международных организаций. В прошлом году на заседание приехали представители примерно 50 государств и организаций. Рост числа участников форума, по мнению Жозепа Борреля, «объясняет масштабы угроз безопасности».

Господин Боррель уточнил, что в настоящий момент ЕС ведет около 80 диалогов и консультаций по вопросам мира и безопасности с 40 партнерами. Евросоюз также оказывает военную поддержку более чем 20 государств, включая Украину, страны Ближнего Востока, Южного Кавказа и Африки.

12 мая послы стран Евросоюза согласовали договор о гарантиях безопасности между Киевом и Брюсселем. Он включает в себя поддержку Украины в военной и экономической областях. Ожидается, что документ будет подписан к началу июля.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Европа готова только к безопасным гарантиям».

Петр Бузлаев