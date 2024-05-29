WSJ: проблемные китайские компании «перекрашиваются» в американские, чтобы продолжать бизнес в США

По данным The Wall Street Journal, китайские компании, попавшие под ограничения со стороны США, идут на всевозможные уловки, чтобы продолжать вести бизнес в США.

Так, например, они создают американские юридические лица, которые управляют их операциями в США или проводят ребрендинг. В декабре в штате Мичиган была зарегистрирована новая компания American Lidar. По данным WSJ, за этим юридическим лицом стоит китайская компания Hesai Group, которая не упомянута в документах о регистрации American Lidar и которая была объявлена потенциальной угрозой для национальной безопасности США. Причиной включения в список потенциальных угроз стали возможные связи компании с госструктурами КНР. Hesai Group занимается разработкой и производством сенсоров, радаров и лидаров для автономного транспорта.

Опрошенные WSJ эксперты отмечают, что по мере роста напряженности в политических отношениях между США и КНР все больше китайских компаний хотят сохранить возможность вести бизнес в США. В числе наиболее известных примеров — создание американской штаб-квартиры TikTok китайской компанией ByteDance, которая владеет одноименным видеосервисом. «По мере того как американское правительство выбрало путь составления черных списков для определения проблемных китайских компаний и введения санкций, мы будем видеть все больше попыток "перекрасить" компанию»,— цитирует WSJ неназванного советника одного из конгрессменов.

О том, почему Вашингтон хочет запретить TikTok, читайте в материале «Ъ FM» «Американцев отдаляют от TikTok».

Евгений Хвостик