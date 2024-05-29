Специалисты Нововоронежской АЭС примут участие в чемпионате профмастерства AtomSkills-2024

9 сотрудников Нововоронежской АЭС - 5 конкурсантов и 4 эксперта - вошли в сборную Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), которая выступит на IХ отраслевом чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2024*. Традиционные соревнования пройдут с 16 по 21 июня 2024 года на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Нововоронежские атомщики продемонстрируют свое мастерство в двух командных компетенциях. «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии»: Роман Красников, Татьяна Зайцева, Алексей Лунин, Дмитрий Фирсов, а Андрей Казаков и Антон Власов исполнят роль экспертов. «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»: Константин Сластухин.

«Для меня участие в чемпионате AtomSkills - почетная миссия, ведь в составе команды дивизиона за звание лучших предстоит бороться с представителями предприятий всей атомной отрасли. Это не только проверка уровня подготовки, но и возможность повысить свое профессиональное мастерство, получить неоценимый опыт. На соревнованиях в стрессовых условиях надо быстро принимать правильные решения и координировать свою работу с коллегами по команде для получения максимального результата. Поэтому я основательно готовился к испытаниям, чтобы продемонстрировать свои знания и лучшие качества в выбранной компетенции», - сказал начальник специального научно-технического отдела НВ АЭС, конкурсант НВ АЭС в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» Константин Сластухин.

Главным отраслевым экспертом в компетенции «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» выступит начальник участка автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и электрических измерений электроцеха НВ АЭС Александр Зимин. Техническим экспертом в этой компетенции станет начальник участка релейной защиты и автоматики блоков НВ АЭС Александр Русинов.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В этом году в рамках подготовки к AtomSkills состоится итоговый этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству - «Профессионалы» среди студентов профильных вузов страны. Отбор пройдет на площадке «Уральского выставочного центра» в Екатеринбурге.

«По факту в рамках одного мероприятия предстоит провести два совершенно разных соревнования. Сначала - финал межрегионального чемпионата среди студентов из 16 регионов России в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Подготовка была напряжённая, поскольку там свои шаблоны документов и цифровая платформа для оценки. Ожидания положительные, ведь работа со студентами очень интересная. Что касается AtomSkills, то для меня это уже третий чемпионат. В этом году будут новинки в плане организации, поскольку сменился куратор чемпионатного движения в «Корпоративной Академии Росатома»», - отметил Александр Зимин.

Победители и призеры AtomSkills войдут в состав сборной «Росатома», которая выступит на международном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности «Хайтек 2024» с участием крупнейших корпораций России.