Петербургских чиновников могут обязать вести страницы в соцсети «ВКонтакте»

Социальную сеть «ВКонтакте» намерены сделать обязательной для ведения официальных страниц членов правительства Санкт-Петербурга, вице-губернаторов, глав комитетов и других сотрудников Смольного, следует из документа, опубликованного 29 мая на антикоррупционной экспертизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект распоряжения комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга определяет порядок создания и ведения официальных страниц в социальных сетях. В частности, прописано, где именно следует размещать публикации.

«Официальные страницы членов Правительства Санкт-Петербурга, руководителей ИОГВ Санкт-Петербурга создаются (при их отсутствии) и ведутся в социальной сети "ВКонтакте"»,— содержится в документе.

При этом вопрос ведения страниц и каналов в других социальных сетях определяется самим чиновником. Помимо этого, страницы членов правительства должны быть открытыми, чтобы у пользователей была возможность оставлять комментарии. Определили и периодичность появления публикаций — не менее одного поста в неделю. На страницах исполнительных органов власти, имеющих статус «активные» и «флагманские», необходимо размещать от трех собственных публикаций в неделю.

Прежде власти Петербурга были намерены ввести специальную комиссию, члены которой будут следить за активностью чиновников, муниципалов и бюджетников в социальных сетях.

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