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Коммерсантъ FM
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IVA Technologies начала принимать заявки на IPO и раскрыла его параметры

Ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) IVA Technologies составит 280–300 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в 28–30 млрд руб., говорится в пресс-релизе, который поступил в «Ъ». Компания объявила о старте приема заявок от институциональных и частных инвесторов.

В рамках IPO будет предложено 11 млн акций, или 11% от акционерного капитала IVA Technologies. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Действующие акционеры владеют 99,1% акций компании, они сохранят за собой мажоритарную долю после IPO.

Окончательная цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок инвесторов, который завершится 3 июня. Старт торгов акциями планируется на 4 июня. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг на Мосбирже.

Компания и акционеры не смогут продавать акции в течение 180 дней после IPO. IVA Technologies запустила программу поощрения акциями ведущих сотрудников. Ключевым разработчикам передано 850 тыс. акций (около 0,9%), на них наложен мораторий на продажу в течение двух лет.

IVA Technologies называет себя ведущим российским разработчиком экосистемы IT-решений для корпоративных коммуникаций. Сейчас у компании есть 14 продуктов, например платформы видео-конференц-связи IVA MCU и «ВКурсе», корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачная платформа, линейка IP-телефонов. По данным J'son & Partners Consulting, группа является лидером российского рынка видеоконференцсвязи с 24-процентной долей.

Об IPO на СПБ Бирже и СПВБ — в материале «Ъ» «Эмитенты потянулись на север».

Леонид Уварчев

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