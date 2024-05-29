Массовое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе «Кола» в Ленобласти

Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП с участием трех автомобилей на 524-м км федеральной автотрассы «Вологда — Тихвин — Р21 «Кола» в Ленинградской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария произошла 28 мая в 08:05. 71-летний водитель за рулем Skoda Octavia, двигаясь в сторону Вологды, совершая обгон, столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 54-летнего водителя. После этого легковушку выбросило на встречную полосу, где она совершила лобовое столкновение с автомобилем «Газ», которым управлял 30-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Skoda от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков. Его 68-летняя пассажирка была госпитализирована с множественными травмами и в тяжелом состоянии помещена в реанимацию. Водитель автомобиля «Газ» также получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что женщина-пассажир погибла в тяжелом ДТП с пьяным водителем в Тихвинском районе.

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