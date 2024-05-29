В Башкирии во время пожара погибли две женщины

Сегодня ночью во время пожара в частном доме в селе Аскарово Абзелиловского района погибли мать и дочь 1953 и 1973 годов рождения, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пожарные в течение получаса ликвидировали открытый огонь на площади 96 кв. м. Во время разбора места пожара в спальне на полу и на диване обнаружили тела женщин.

Следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Майя Иванова

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