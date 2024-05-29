Полиция накрыла два подпольных цеха с алкоголем в Тосненском районе Ленобласти

Суррогатный спирт изготавливали два подпольных цеха в Тосненском районе Ленинградской области. Эта продукция затем поставлялась в ночные магазины Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители ликвидировали незаконные предприятия. Одно из них было организовано в гаражном ангаре. В ходе визита полицейские нашли там еврокубы для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки и свыше 500 литров готовой продукции в бутылках.

Второе вело незаконную деятельность на территории гаражного кооператива в поселке Тельмана. Оттуда также изъяли четыре емкости и приспособления для производства суррогатного алкоголя.

«По данным полиции алкогольный суррогат поставлялся на прилавки торговых "точек" Петербурга, которые занимаются ночной торговлей алкоголя под вывеской так называемых "наливаек"»,— указали в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция накрыла в Кронштадте подпольный склад на 1,5 тонн «паленого» алкоголя .

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте