Песков: прямая линия с Путиным остается на повестке дня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, планируется ли проводить ее в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прямая линия остается как формат на повестке дня»,— сказал ТАСС представитель Кремля.

В прошлый раз прямая линия с президентом прошла 14 декабря 2023 года, она была совмещена по формату с его ежегодной пресс-конференцией. До этого прямая линия отдельно проходила в 2021 году.

Подробнее о прошлогоднем мероприятии читайте в материале «Ъ».