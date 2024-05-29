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Коммерсантъ FM
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Песков: прямая линия с Путиным остается на повестке дня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, планируется ли проводить ее в этом году.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прямая линия остается как формат на повестке дня»,— сказал ТАСС представитель Кремля.

В прошлый раз прямая линия с президентом прошла 14 декабря 2023 года, она была совмещена по формату с его ежегодной пресс-конференцией. До этого прямая линия отдельно проходила в 2021 году.

Подробнее о прошлогоднем мероприятии читайте в материале «Ъ».

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