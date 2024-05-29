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Коммерсантъ FM
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Белый дом: признание Россией запрещенного «Талибана» — плохой сигнал другим

США не планируют признавать движение «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим) законным правительством Афганистана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, возможное признание их власти Россией станет плохим сигналом.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Талибы (''Талибан'' признан террористической организацией и запрещен в РФ.— ''Ъ'') не выполнили ни одного обязательства, которые они обещали выполнить, когда пришли к власти. В частности, в вопросе обращения с женщинами, экономики, обращения с населением страны. Мы считаем, что признание Россией подало бы плохой сигнал другим»,— сказал господин Кирби на брифинге.

Накануне стало известно, что МИД и Минюст РФ доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций, а иначе «о признании говорить будет преждевременно». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснял, что талибы («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ) являются реальной властью в Афганистане, а для России эта страна небезразлична.

«Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го движение захватило власть в Афганистане. С марта 2022 года у РФ установлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного талибами (признано террористическим и запрещено в РФ).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «С ''Талибана'' снимут бан».

Лусине Баласян

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